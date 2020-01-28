На Кубани задержали парней, которые накануне устроили погоню с ДТП

В полиции Краснодарского края 28 января рассказали о том, что в Тбилисском районе задержали двух молодых людей, устроивших погоню и аварию

Напомним, 27 января в дежурную часть поступило сообщение от местной жительницы о том, что за ее «Газелью» устроили погоню со стрельбой. Полицейские выехали на место и обнаружили, что на участке дороги Тбилисская — Нововладимировская случилась авария с участием машины звонившей. Оказалось, что перед ДТП «Газель» останавливалась около круглосуточного магазина в станице Архангельской. Там у ее пассажиров произошел конфликт с тремя пьяными молодыми людьми на ВАЗ-2110.



Последние, когда микроавтобус уехал, начали погоню за ним. Они не справились с управлением и врезались в преследуемый транспорт. «Газель» сгорела, пострадали четыре ее пассажира и водитель легковушки.

28 января стало известно о том, что полицейские Тбилисского района задержали двух парней, участвовавших в аварии. Следственный отдел возбудил против них уголовные дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Их заключили под стражу, подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.