На Кубани майора Дымовского арестовали на месяц
Октябрьский районный суд Новороссийска до 15 ноября взял под стражу майора Дымовского
Жителя Новороссийска, скандально известного бывшего майора МВД Алексея Дымовского задержали 14 октября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль такси, в котором он вез взрывчатку. Сам экс-полицейский перед этим снял видео, на котором заявил, что собирается отвезти взрывчатку в отдел МВД, а также рассказал, как она к нему попала. По его словам, несколько килограммов тротила он нашел в 2016 году на пустыре, и это — выброшенный полицейскими вещдок, о котором ему рассказал бывший коллега.
В полиции 15 октября против Дымовского возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ). У него дома прошли обыски, во время которых нашли нелегальную мастерскую по производству оружия.
В пресс-службе Краснодарского краевого суда порталу Юга.ру 17 октября рассказали, что Дымовского заключили отправили под арест до 15 ноября.
Алексей Дымовский — бывший сотрудник новороссийской полиции — получил широкую известность в 2009 году после скандальных видеообращений к президенту России, в которых рассказал о коррупции в ведомстве. После этого в УВД Новороссийска была проведена проверка. В отношении Дымовского возбудили уголовное дело о мошенничестве, а через несколько месяцев его закрыли в связи с истечением срока давности уголовного преследования. После увольнения из органов внутренних дел Дымовский занимался правозащитной деятельностью, в 2014 году уехал на Алтай, через время вернулся в Новороссийск, поселился в пригороде и стал травником.
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