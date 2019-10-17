На Кубани майора Дымовского арестовали на месяц

Жителя Новороссийска, скандально известного бывшего майора МВД Алексея Дымовского задержали 14 октября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль такси, в котором он вез взрывчатку. Сам экс-полицейский перед этим снял видео, на котором заявил, что собирается отвезти взрывчатку в отдел МВД, а также рассказал, как она к нему попала. По его словам, несколько килограммов тротила он нашел в 2016 году на пустыре, и это — выброшенный полицейскими вещдок, о котором ему рассказал бывший коллега.

В полиции 15 октября против Дымовского возбудили уголовное дело по по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ). У него дома прошли обыски, во время которых нашли нелегальную мастерскую по производству оружия.

В пресс-службе Краснодарского краевого суда порталу Юга.ру 17 октября рассказали, что Дымовского заключили отправили под арест до 15 ноября.