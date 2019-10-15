В доме майора Дымовского нашли мастерскую по производству оружия, на него завели уголовное дело — СМИ

Дымовского задержали 14 октября. Сотрудники ДТП остановили автомобиль такси, в котором он вез взрывчатку. Сам экс-полицейский перед этим снял видео, на котором заявил, что собирается отвезти взрывчатку в отдел полиции, а также рассказал, как она к нему попала. По его словам, несколько килограммов тротила он нашел в 2016 году на пустыре, и это — выброшенный полицейскими вещдок, о котором ему рассказал бывший коллега.

15 октября стало известно о возбуждении в отношении Дымовского уголовного дела. О том, что дело возбудили по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (Незаконный оборот взрывчатых веществ), мужчина рассказал новороссийской «Нашей газете». Эту же информацию подтвердил источник ТАСС. Кроме того, по информации агентства, при обыске дома у Дымовского силовики обнаружили нелегальную мастерскую по производству оружия.

Официально информацию в ГУ МВД по Краснодарскому краю и региональном управлении СКР не комментируют.

Автор канала «Кому не все равно» опубликовал видео, где показал документ, который, по его словам, является постановлением о возбуждении дела против Дымовского. Там сказано, что Дымовский незаконно приобрел в неустановленном месте и хранил 6 кг тротила. Также сказано, что взрывчатка была обнаружена и изъята «в ходе осмотра места происшествия».

Сам Дымовский накануне рассказал автору канала об обстоятельствах задержания. По его словам, после того, как он выехал на такси в отдел полиции, за автомобилем последовала машина ДПС, Такси остановили, назвав причиной преследования то, что водитель не был пристегнут. Дымовский сообщил полицейским, что везет тротил в отделение. Сотрудники полиции вызвали оперативную группу, сделали опись взрывчатки и изъяли ее. Самого мужчину отвезли в отдел полиции, допросили, составили протокол и отпустили.

На допросе, судя по представленному в видео протоколу, Дымовский заявил, что изначально хотел использовать тротил, чтобы «пускать под откос поезда вероятного противника», но потом понял, что «главный враг находится внутри страны», и это Владмир Путин, которого он думал «ликвидировать», но позже отказался от этой мысли и решил сдать взрывчатку.

Сейчас, по информации «Коммерсанта», Дымовский находится в СИЗО № 3 Новороссийска. Сотрудники полиции выясняют обстоятельств появления у него взрывчатого вещества.