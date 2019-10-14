В Новороссийске задержали со взрывчаткой того самого майора Дымовского

Дымовский — бывший сотрудник новороссийской полиции — получил широкую известность в 2009 году после скандальных видеообращений к президенту России, в которых рассказал о коррупции в ведомстве. После этого в УВД Новороссийска была проведена проверка. В отношении же самого Дымовского возбудили уголовное дело о мошенничестве. Через несколько месяцев его закрыли в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. После увольнения из органов внутренних дел Дымовский занимался правозащитной деятельностью, в 2014 году уехал на Алтай, через время вернулся в Новороссийск и поселился в пригороде и стал травником.

По информации «Нашей газеты», днем 14 октября Дымовского задержали по подозрению в хранении нескольких килограммов взрывчатого вещества.

Сам мужчина утверждает, что взрывчатку нашел на пустыре еще в 2016 году, а сегодня вез добровольно сдать ее в отдел полиции. Опасаясь преследования, он заранее снял видео, на котором рассказал об этом. По его словам, найденная им взрывчатка — выброшенный полицейскими вещдок, который не уничтожили по истечению срока давности как следовало. О том, что сотрудники новороссийской полиции отвезли вещдоки на пустырь, ему рассказал бывший коллега. Дымовский направился туда и нашел несколько выброшенных сумок.

«В одной сумке были патроны 7,62 калибра около 3 тыс. штук. Было два мешка с коноплей. Также были склянки химлаборатории, всякие переходники и прочее. А в еще одной сумке я нашел несколько кусков взрывчатого вещества», — рассказал Дымовский.

По словам бывшего майора, о находке он сообщил в Центр по противодействию экстремизму и терроризму, однако в течение трех месяцев меры предприняты не были, и тротил продолжал лежать на пустыре. Тогда мужчина забрал взрывчатку и отвез ее на кладбище Кабахаха, где спрятал.

Когда он вез взрывчатку в отдел полиции на Грибоедова, автомобиль такси, на котором он передвигался, остановил наряд ДПС. Полицейские осмотрели машину и обнаружили в мешке взрывчатку, после чего вызвали опергруппу. Из видео, записанного Дымовским заранее, понятно, что он ожидал этого. При этом мужчина говорит, что задумывал сделать с тротилом.

«Сейчас мы поедем в отдел полиции на Грибоедова. Я хочу добровольно выдать тротил, при помощи которого я хотел... задумывал до этого, мысль у меня была, привести народ к власти, чтобы народ этой могучей страны жил счастливо, а не довольствовался нищенскими подачками элиты. Вас я пригласил, чтобы обезопасили, чтобы это не выглядело, что я террорист. Дома у меня террористической и экстремистской литературы нет, с экстремистами я не дружу», — сказал на видео Дымовский.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю ситуацию не прокомментировали.