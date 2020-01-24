Три человека пострадали в ДТП с машиной, которая врезалась в дерево

Краснодарский край

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В Павловском районе 23 января машина врезалась в дерево. Есть пострадавшие

Авария случилась около 15:00 в станице Незамаевской подъезд к МТФ № 4. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 превысил скорость и при повороте съехал с дороги и врезался в дерево. Установлено, что мужчина был пьян.

В результате ДТП водителя, а также 48-летнего и 24-летнего пассажиров госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, накануне три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Сочи.

ДТП Павловский район

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