Три человека пострадали в ДТП с машиной, которая врезалась в дерево
В Павловском районе 23 января машина врезалась в дерево. Есть пострадавшие
Авария случилась около 15:00 в станице Незамаевской подъезд к МТФ № 4. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 превысил скорость и при повороте съехал с дороги и врезался в дерево. Установлено, что мужчина был пьян.
В результате ДТП водителя, а также 48-летнего и 24-летнего пассажиров госпитализировали с травмами. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Напомним, накануне три человека пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Сочи.
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