Краснодарцы пожаловались на сбой сервиса «Почта Mail.ru»
В работе почтового сервиса Mail.ru утром 27 января произошел массовый сбой
Согласно данным сайта Downdetector, более 18 тыс. пользователей из разных регионов России пожаловались на сбои в работе сервиса «Почта Mail.ru». Пик жалоб пришелся на 11:47 — 18 тыс. 250 жалоб.
Интернет-пользовали сообщили, что не могут зайти в свою почту при попытке авторизироваться: сервис выдает сообщение об ошибке.
«К сожалению, у нас возникли временные технические трудности. Наши технические специалисты уже работают над исправлением ситуации», — отреагировали на обращения пользователей в твиттере техподдержки Mail.ru.
Больше всего жалоб на сбои зафиксировано от интернет-пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Самары и Челябинска.
Здравствуйте.— Support Mail.ru (@support_mailru) January 27, 2020
К сожалению, у нам возникли временные технические трудности. Наши технические специалисты уже работают над исправлением ситуации.
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