Краснодарцы пожаловались на сбой сервиса «Почта Mail.ru»

Краснодарский край, Вся Россия

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В работе почтового сервиса Mail.ru утром 27 января произошел массовый сбой

Согласно данным сайта Downdetector, более 18 тыс. пользователей из разных регионов России пожаловались на сбои в работе сервиса «Почта Mail.ru». Пик жалоб пришелся на 11:47 — 18 тыс. 250 жалоб.

Интернет-пользовали сообщили, что не могут зайти в свою почту при попытке авторизироваться: сервис выдает сообщение об ошибке.

«К сожалению, у нас возникли временные технические трудности. Наши технические специалисты уже работают над исправлением ситуации», — отреагировали на обращения пользователей в твиттере техподдержки Mail.ru.

Больше всего жалоб на сбои зафиксировано от интернет-пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Казани, Самары и Челябинска.

Интернет

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