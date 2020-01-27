Краснодарцы пожаловались на сбой сервиса «Почта Mail.ru»

Согласно данным сайта Downdetector, более 18 тыс. пользователей из разных регионов России пожаловались на сбои в работе сервиса «Почта Mail.ru». Пик жалоб пришелся на 11:47 — 18 тыс. 250 жалоб.

Интернет-пользовали сообщили, что не могут зайти в свою почту при попытке авторизироваться: сервис выдает сообщение об ошибке.

«К сожалению, у нас возникли временные технические трудности. Наши технические специалисты уже работают над исправлением ситуации», — отреагировали на обращения пользователей в твиттере техподдержки Mail.ru.