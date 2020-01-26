Воспитанник «Краснодара» Комличенко перешел в «Динамо»

Накануне вечером в пресс-службе ФК «Динамо» заявили, что 24-летний нападающий чешской команды «Млада Болеслав» и игрок сборной России Николай Комличенко подписал контракт с московским «Динамо». Соглашение рассчитано на 4,5 года.

Футболист подписывал контракт с руководством клуба в прямом эфире. После этого спортсмен дал интервью, в котором рассказал о своем решении.

«Я уже говорил о том, что мы хотим больше фланговой игры. Николай отлично подходит для этого стиля — он очень здорово цепляется за мячи, действует в силовой манере, хорош в штрафной площади. Умеет продавить соперника, качественно завершает. Будем использовать его сильные стороны», — заявил главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков.

Напомним, Комличенко родился в станице Пластуновской Краснодарского края. Летом 2016 года «Краснодар» отправил спортсмена в аренду в чешский «Слован» (Либерец). Через год его отдали в аренду в другой чешский клуб «Млада-Болеслав», где футболист стал лучшим бомбардиром и легионером чемпионата Чехии в сезоне 2018/19. В январе 2019 года клуб выкупил права на футболиста. В мае прошлого года попал в состав сборной России, где сыграл три матча и забил один гол.