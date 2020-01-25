Председателем движения «Адыгэ Хасэ» Адыгеи переизбрали Рамазана Тлемешока

Адыгея

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В Майкопе 25 января прошел отчетно-выборный XX съезд общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Республики Адыгея

Раз в три года съезд собирает делегатов из всех муниципалитетов республики и ряда районов Краснодарского края, где компактно проживают адыги.

На съезде председатель организации Рамазан Тлемешок отчитался о деятельности организации. Он также говорил о взаимодействии Адыгеи с государствами, на территории которых проживают многочисленные адыгские диаспоры, создании условий для сохранения адыгейского языка, обычаев и традиций адыгского народа.

По итогам отчета работа организации была положительно оценена, а Рамазан Тлемешок переизбран на пост председателя  «Адыгэ Хасэ — Черкесский Парламент». За него проголосовало большинство вновь избранных членов совета организации.

Удачи в дальнейшей деятельности общественникам республики пожелал глава Адыгеи и президент Международной черкесской организации Хаути Сохроков. Помимо участия в съезде, он прибыл в республику для обсуждения с представителями общественности изменений в Конституцию РФ.

Как писали Юга.ру, в 2017 году Рамазана Тлемешока также переизбрали лидером общественного движения «Адыгэ Хасэ» в Адыгее.

Майкоп Чиновники

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