Экс-главу департамента СМИ Кубани, осужденную за печать 130 тыс. несуществующих газет, амнистировали в честь 70-летия Победы

Следствие установило, что возглавляемый Гороховой департамент и газетное издание «Периодика Кубани» заключили контракт о выпуске информационных материалов о работе органов исполнительной власти. Предполагаемый тираж был не менее 130 тыс. экземпляров. В итоге были изданы только 2,5 тыс. рекламных газет, отпечатанных на основании сфальсифицированного техпаспорта. Среди подписчиков и читателей эти газеты не распространялись. Горохова, зная, что условия контракта не соблюдены, подписала акты выполненных работ и издательству перечислили 4,5 млн рублей.

Уголовное дело против Гороховой возбудили в августе 2015 года по ч. 4 ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (Нецелевое расходование бюджета). Затем их объединили в одно производство. Позднее в деле осталась только статья о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), по ней экс-чиновнице вынесли приговор 30 июля 2019 года.

30 апреля 2015 года Горохова уволилась с должности главы департамента по собственному желанию, и в начале мая возглавила ООО газетное издательство «Периодика Кубани».

В июле 2019 года суд приговорил Горохову к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. В августе приговор отменили после подачи апелляции, дело вернули прокурору, назначались новые слушания. Источник «Интерфакса» сообщил, что «результатом всего стала амнистия».

Пресс-служба крайсуда 23 января сообщила, что Горохову освободили от уголовного наказания и сняли с нее судимость по представлению прокурора на основании пунктов 9 и 12 акта «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне».

Постановление Госдумы «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» было принято в апреле 2015 года. В п. 9 сказано, что по уголовным делам о преступлениях, которые совершены до дня вступления постановления в силу, суд, если признает необходимым назначить лицам наказание условно, освобождает этих лиц от наказания. В п. 12 говорится о том, что позволяется снять судимость с лиц, освобожденных от наказания на основании ряда пунктов постановления, в том числе 9-го.