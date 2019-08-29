Суд отменил приговор экс-главе департамента СМИ Кубани Гороховой

За что осудили Горохову? В августе 2015 года против нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что департамент печати и газетное издание «Периодика Кубани» заключили контракт о выпуске информационных материалов, в которых должно было сообщаться о работе органов исполнительной власти. Предполагаемый тираж — не менее 130 тыс. экземпляров. При этом вышло 2,5 тыс. фиктивных экземпляров рекламных газет с информацией о работе администрации. Их печатали в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта. По данным следствия, Горохова знала, что условия контракта не соблюдены, однако подписала акты выполненных работ. В результате издательству перечислили 4,5 млн рублей.

Суд 30 июля признал Горохову виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.