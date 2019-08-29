Суд отменил приговор экс-главе департамента СМИ Кубани Гороховой
Краснодарский краевой суд 29 августа отменил приговор бывшей главе департамента СМИ администрации Кубани Ольге Гороховой, которую ранее признали виновной в злоупотреблении полномочиями
За что осудили Горохову? В августе 2015 года против нее возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Следствие установило, что департамент печати и газетное издание «Периодика Кубани» заключили контракт о выпуске информационных материалов, в которых должно было сообщаться о работе органов исполнительной власти. Предполагаемый тираж — не менее 130 тыс. экземпляров. При этом вышло 2,5 тыс. фиктивных экземпляров рекламных газет с информацией о работе администрации. Их печатали в типографии на основании сфальсифицированного технологического паспорта. По данным следствия, Горохова знала, что условия контракта не соблюдены, однако подписала акты выполненных работ. В результате издательству перечислили 4,5 млн рублей.
Суд 30 июля признал Горохову виновной по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Ее приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
Вступил ли приговор в силу? Нет. Источник 29 августа сообщил порталу Юга.ру, что Краснодарский краевой суд отменил приговор Ленинского районного суда в порядке ст. 237 УПК РФ (Возвращение уголовного дела прокурору). Дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы) передали в прокуратуру Западного округа Краснодара.
Кто такая Ольга Горохова? С августа 2013 года Горохова возглавляла департамента СМИ Краснодарского края. В апреле 2015-го она покинула свою должность и стала главой газетного издания «Периодика Кубани».
Сразу после возбуждения дела Горохову заключили под стражу, однако через две недели ее перевели под домашний арест, под которым она пробыла до июня 2016 года. В середине июля 2016-го бывшую чиновницу выпустили из-под домашнего ареста. Ей сменили меру пресечения на подписку о невыезде. В марте 2018 года дело Гороховой передали в суд.
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