В Белореченске на заводе «ЕвроХим-БМУ» подвели итоги конкурса в проекте «Бережливое производство»

Руководители и специалисты «ЕвроХим-БМУ» в сотрудничестве с Институтом современного менеджмента «Бизнес-Рост» полгода учились по программе «МВА-Lean» [от англ. lean, «стройный» — методы, применяемые в бережливом производстве]. После этого рабочие группы приступили к воплощению знаний на практике. Так, на узле серной кислоты занялись повышением эффективности подготовки вагонов комовой серы. По итогам реализации этого проекта рабочей группе удалось снизить время подготовки вагонов с 26 до 22 минут.

Кроме того, в цехе экстракционной фосфорной кислоты методами бережливого производства системы 5С улучшили рабочие места и сократили временные потери. Например, в лаборатории цеха убрали все лишнее, смонтировали климатическую установку для охлаждения кислот, организовали место хранения чистой тары, вывесили информационные таблички, сформировали график аналитического контроля. Эти мероприятия снизили загруженность лаборатории и сократили время проведения анализов. В самом цехе смонтировали стационарные линии на установке кремневого узла системы упаривания, что сократило время его подготовки с 40 до 5 минут.

В цехе сложных минеральных удобрений практикой «Бережливого производства» повысили производительность и безопасность, уменьшили потери, связанные с простоем технологического оборудования и повысили конкурентоспособность. Также там покрасили барабан-гранулятор, модернизировали стенд прокладочного материала и нанесли цветовые зоны для контроля неснижаемого запаса.

Подобные мероприятия провели и во вспомогательных цехах — механизации, складирования фосфогипса, энергетическом, железнодорожном. В последнем для оптимизации рабочих процессов в пункте подготовки вагонов увеличили подготовление крытых вагонов с 12 до 16 штук в сутки без увеличения численности персонала, а также сократили риски получения травм на рабочих участках, сообщили 24 января в пресс-службе «ЕвроХим-БМУ».