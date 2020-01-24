В Новороссийск привезли четыре новых троллейбуса

МУП обслуживает шесть троллейбусных, пять автобусных городских и шесть пригородных муниципальных маршрутов. В городе ежедневно на линии выходят 25 автобусов и 35 троллейбусов. В прошлом году они перевезли более 6 млн пассажиров.

Четыре новых троллейбуса купили за деньги местного бюджета. Глава Новороссийска Игорь Дяченко рассказал, что город может войти в федеральную программу софинансирования и попытаться еще пополнить троллейбусный парк. Новый транспорт с автономным ходом изготовили на вологодском заводе, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Продолжаем подготовку проектов по продлению маршрутов в Южном и Восточном внутригородских районах. Комфортные салоны новых троллейбусов оснащены WI-FI и USB-зарядками, системами кондиционирования, пандусами для маломобильных категорий граждан», — написал в своем инстаграме Дяченко.