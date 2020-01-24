В Новороссийск привезли четыре новых троллейбуса
Парк «Муниципального пассажирского транспорта Новороссийска» 23 января пополнился новыми троллейбусами
МУП обслуживает шесть троллейбусных, пять автобусных городских и шесть пригородных муниципальных маршрутов. В городе ежедневно на линии выходят 25 автобусов и 35 троллейбусов. В прошлом году они перевезли более 6 млн пассажиров.
Четыре новых троллейбуса купили за деньги местного бюджета. Глава Новороссийска Игорь Дяченко рассказал, что город может войти в федеральную программу софинансирования и попытаться еще пополнить троллейбусный парк. Новый транспорт с автономным ходом изготовили на вологодском заводе, сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Продолжаем подготовку проектов по продлению маршрутов в Южном и Восточном внутригородских районах. Комфортные салоны новых троллейбусов оснащены WI-FI и USB-зарядками, системами кондиционирования, пандусами для маломобильных категорий граждан», — написал в своем инстаграме Дяченко.
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Сегодня парк «Муниципального пассажирского транспорта Новороссийска» пополнился еще четырьмя троллейбусами. МУП на сегодняшний день обслуживает 6 троллейбусных, 5 автобусных городских и 6 пригородных муниципальных маршрутов. Каждый день на линии выходят 25 муниципальных автобусов и 35 троллейбусов. Их работу обеспечивают 320 специалистов различных профессий. За минувший год муниципальным транспортом перевезено более 6 миллионов пассажиров, из них более полутора миллиона человек - льготная категория граждан. Стремясь и далее развивать этот самый экологичный вид транспорта – в прошлом году мы начали пополнять парк новыми троллейбусами.Продолжаем подготовку проектов по продлению маршрутов в Южном и Восточном внутригородских районах. Комфортные салоны новых троллейбусов оснащены WI-FI и USB-зарядками, системами кондиционирования, пандусами для маломобильных категорий граждан. Уверен, что новороссийцы и гости города оценят все удобства. Будущим пассажирам хочу пожелать удачных поездок, а водителям – ровной дороги и безаварийной езды. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020
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