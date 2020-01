В Новороссийск привезли четыре новых троллейбуса

View this post on Instagram

Сегодня парк «Муниципального пассажирского транспорта Новороссийска» пополнился еще четырьмя троллейбусами. МУП на сегодняшний день обслуживает 6 троллейбусных, 5 автобусных городских и 6 пригородных муниципальных маршрутов. Каждый день на линии выходят 25 муниципальных автобусов и 35 троллейбусов. Их работу обеспечивают 320 специалистов различных профессий. За минувший год муниципальным транспортом перевезено более 6 миллионов пассажиров, из них более полутора миллиона человек - льготная категория граждан. Стремясь и далее развивать этот самый экологичный вид транспорта – в прошлом году мы начали пополнять парк новыми троллейбусами.Продолжаем подготовку проектов по продлению маршрутов в Южном и Восточном внутригородских районах. Комфортные салоны новых троллейбусов оснащены WI-FI и USB-зарядками, системами кондиционирования, пандусами для маломобильных категорий граждан. Уверен, что новороссийцы и гости города оценят все удобства. Будущим пассажирам хочу пожелать удачных поездок, а водителям – ровной дороги и безаварийной езды.