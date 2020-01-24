В Новороссийск привезли четыре новых троллейбуса

Краснодарский край

Распечатать

Парк «Муниципального пассажирского транспорта Новороссийска» 23 января пополнился новыми троллейбусами

МУП обслуживает шесть троллейбусных, пять автобусных городских и шесть пригородных муниципальных маршрутов. В городе ежедневно на линии выходят 25 автобусов и 35 троллейбусов. В прошлом году они перевезли более 6 млн пассажиров.

Четыре новых троллейбуса купили за деньги местного бюджета. Глава Новороссийска Игорь Дяченко рассказал, что город может войти в федеральную программу софинансирования и попытаться еще пополнить троллейбусный парк. Новый транспорт с автономным ходом изготовили на вологодском заводе, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Продолжаем подготовку проектов по продлению маршрутов в Южном и Восточном внутригородских районах. Комфортные салоны новых троллейбусов оснащены WI-FI и USB-зарядками, системами кондиционирования, пандусами для маломобильных категорий граждан», — написал в своем инстаграме Дяченко.

View this post on Instagram

Сегодня парк «Муниципального пассажирского транспорта Новороссийска» пополнился еще четырьмя троллейбусами. МУП на сегодняшний день обслуживает 6 троллейбусных, 5 автобусных городских и 6 пригородных муниципальных маршрутов. Каждый день на линии выходят 25 муниципальных автобусов и 35 троллейбусов. Их работу обеспечивают 320 специалистов различных профессий. За минувший год муниципальным транспортом перевезено более 6 миллионов пассажиров, из них более полутора миллиона человек - льготная категория граждан. Стремясь и далее развивать этот самый экологичный вид транспорта – в прошлом году мы начали пополнять парк новыми троллейбусами.Продолжаем подготовку проектов по продлению маршрутов в Южном и Восточном внутригородских районах. Комфортные салоны новых троллейбусов оснащены WI-FI и USB-зарядками, системами кондиционирования, пандусами для маломобильных категорий граждан. Уверен, что новороссийцы и гости города оценят все удобства. Будущим пассажирам хочу пожелать удачных поездок, а водителям – ровной дороги и безаварийной езды. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020

A post shared by Игорь Дяченко (@dyachenko_nvrsk) on

Новороссийск Общественный транспорт Троллейбус

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

СК начал проверку после гибели 79-летнего пенсионера при пожаре в общежитии Сочи
Адыгея сохранила популярность у иностранных туристов в бархатный сезон
В Сочи при пожаре в общежитии погиб мужчина
В Новороссийск привезли четыре новых троллейбуса
Жителям Геленджика предложили пройти опрос и выбрать, на что потратить курортный сбор
В Сочи из-за пожара в общежитии эвакуировали 30 человек, спасли 19

Лента новостей

Статьи

На три буквы

Что означают МЖК, ЗИП, РИП и другие сокращения на карте Краснодара?

В аэропортах Кубани рассказали, что делают, чтобы не впустить коронавирус

Статьи Партнерский

Новый цех и экосертификат

Как металлургический завод в Абинске завершил 2019 год

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале