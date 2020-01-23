В Краснодаре пройдет аукцион MOST. Подать заявку сможет любой, кто считает себя художником

Шестой аукцион современного искусства MOST пройдет в Краснодаре в апреле. Организаторы рассказали, как художники могут принять в нем участие

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Аукцион современного искусства MOST организовали Олег Гончаров и Роман Левицкий. Торги в Краснодаре проводят с 2014 года. Их главная задача — популяризация современного искусства в Краснодарском крае. В этом году аукцион MOST пройдет в центре современного искусства «Типография» на улице Зиповской, 5, корпус 33. Мероприятие заявлено на апрель, но точную дату организаторы назовут позже. Аукцион будет «патронским»: часть вырученных средств передадут на поддержку «Типографии».

Сооснователь аукциона MOST Роман Левицкий рассказал, что организаторы уже начали отбор художников для участия в торгах. Претендентом может стать любой человек, считающий себя художником. Для этого нужно отправить фото своих работ на почту artists@mosthave.ru и указать технику, в которой они выполнены, их размеры и стоимость. Заявки на участие также могут подать коллекционеры, галереи и владельцы предметов искусства. Куратором аукциона в этом году станет искусствовед и музеолог Анна Ткачева. Она проведет первичный отбор претендентов, а затем организаторы определят участников аукциона и порядок лотов.