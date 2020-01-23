В центре Краснодара шесть домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
В Краснодаре на улице имени Кондратенко 22 января произошла авария, из-за которой ограничили движение транспорта и перекрыли теплоснабжение в многоэтажках
На участке улицы Кондратенко от Соборной площади около храма Александра Невского до улицы имени Захарова накануне вечером произошел прорыв теплотрассы. Из-за этого от тепла отключили шесть многоквартирных домов. Аварию устраняет ООО «Кубаньречфлот-Сервис», на месте работают восемь специалистов и три спецмашины.
В пресс-службе администрации Краснодара уточнили, что проезд на участке улицы имени Кондратенко будет закрыт до 25 января. После восстановительных работ движение откроют. Трубы диаметром 400 мм планируют заменить до конца 23 января, после этого тепло начнет поступать в дома.
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