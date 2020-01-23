На Дону чиновник присвоил запчасти для машины и получил 2,5 года колонии

Прокуратура Ростовской области в январе вынесла приговор главе сельского поселения за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями

Установлено, что глава администрации Екатериновского сельского поселения Андрей Куценко присвоил себе запчасти от служебной машины. Этим он причинил ущерб муниципалитету в 25 тыс. рублей.

Кроме того, он заключил муниципальный контракт с местным предпринимателем на сумму более 96 тыс. рублей. Согласно нему, бизнесмен должен был спилить и выкорчевать деревья, однако работы так и не провели. Зная это, Куценко внес недостоверные сведения о выполнении обязательств в документы. На их основании бизнесмену выплатили всю сумму.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 292 (Служебный подлог), ч. 2 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

Сальский городской суд признал Куценко виновным и назначил ему 2 года 6 месяцев колонии общего режима, а также лишил права занимать государственные должности сроком на 1 года и 1 месяц. Прокуратура подтвердила это решение, сообщили 23 января в пресс-службе ведомства.

Напомним, в конце декабря Юга.ру рассказывали о том, что в Туапсе завели дело на начальника полиции из-за хищения катера.