На Дону чиновник присвоил запчасти для машины и получил 2,5 года колонии
Прокуратура Ростовской области в январе вынесла приговор главе сельского поселения за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями
Установлено, что глава администрации Екатериновского сельского поселения Андрей Куценко присвоил себе запчасти от служебной машины. Этим он причинил ущерб муниципалитету в 25 тыс. рублей.
Кроме того, он заключил муниципальный контракт с местным предпринимателем на сумму более 96 тыс. рублей. Согласно нему, бизнесмен должен был спилить и выкорчевать деревья, однако работы так и не провели. Зная это, Куценко внес недостоверные сведения о выполнении обязательств в документы. На их основании бизнесмену выплатили всю сумму.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 292 (Служебный подлог), ч. 2 ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).
Сальский городской суд признал Куценко виновным и назначил ему 2 года 6 месяцев колонии общего режима, а также лишил права занимать государственные должности сроком на 1 года и 1 месяц. Прокуратура подтвердила это решение, сообщили 23 января в пресс-службе ведомства.
Напомним, в конце декабря Юга.ру рассказывали о том, что в Туапсе завели дело на начальника полиции из-за хищения катера.
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