Многодетные отцы в России могут получить право на досрочный выход на пенсию

Краснодарский край, Вся Россия

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В Госдуму 22 января внесли законопроект о праве многодетных мужчин досрочно выйти на пенсию

Авторы законопроекта — Госсовет Республики Удмуртия. Сейчас право досрочного выхода на пенсию имеют три категории граждан: безработные предпенсионного возраста, люди с высоким рабочим стажем и женщины с тремя и более детьми. Законопроект предполагает добавление многодетных мужчин в третью категорию.

«Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — говорится в пояснительной записке к проекту, которую цитирует RT. 

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При наличии в семье трех детей мужчинам предлагается разрешить выход на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, с четырьмя детьми — на четыре года раньше.

По мнению удмуртских депутатов, вносимые изменения призваны укрепить институт семьи с детьми и обеспечить его материальной поддержкой в перспективе.

Напомним, пакет законов по пенсионной реформе Путин подписал в 2018 году. В РФ поэтапно будут повышать пенсионный возраст — с 2019 до 2028 года у мужчин (65 лет) и до 2034 года у женщин (60 лет).

По данным за первый год реформы, из-за пенсионной реформы в 2019 году не вышли на пенсию около 355 тыс. россиян.

Госдума РФ Дети Законопроекты Пенсии

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