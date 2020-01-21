Из-за пенсионной реформы в 2019 году не вышли на пенсию около 355 тыс. россиян

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал в интервью «Российской газете», что в 2019 году было назначено свыше 1 млн пенсий. При этом около 830 тыс. граждан получили пенсии по старости. Таким образом, отметил Дроздов, из-за пенсионной реформы на залуженный отдых не смогли выйти в прошлом году порядка 355 тыс. граждан. По его словам, в 2020 году эта цифра возрастет до 800 тыс. человек.

«Но это с учетом тех, у кого сдвинулась пенсия в 2019 году», — уточнил глава ПФР.

Также Дроздов рассказал, что будет расти число пенсионеров, досрочно выходящих на пенсию (их около 25% от общего числа). В частности, колчисево «досрочников» увеличился за счет многодетных матерей: с 2021 года на пенсию в 56 лет смогут выходить матери, родившие четырех и более детей, а еще через два года в 57 лет пенсию по старости смогут получать матери троих детей.