Губернатор Ставрополья попал в ДТП

Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Слава Богу, все живы. Никто серьезно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку. Сотрудники ГИБДД на месте уже отрабатывают. Будьте аккуратны за рулём. #ставропольскийкрай #владимирвладимиров