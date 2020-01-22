Губернатор Ставрополья попал в ДТП

Об инциденте глава региона сообщил в своем инстаграме.

«Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Все живы. Никто серьезно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку», — написал Владимиров.

Издание «АТВмедиа» передает, что авария произошла на улице Ленина в Ставрополе. Внедорожник с Владимировым ехал по главной. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который выезжал со второстепенной дороги, водитель увернулся и врезался в столб.