Губернатор Ставрополья попал в ДТП
Автомобиль, в котором ехал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, вечером 22 января попал в ДТП
Об инциденте глава региона сообщил в своем инстаграме.
«Возвращался в Ставрополь, попал в аварию. Все живы. Никто серьезно не пострадал. Мой водитель вывихнул руку», — написал Владимиров.
Издание «АТВмедиа» передает, что авария произошла на улице Ленина в Ставрополе. Внедорожник с Владимировым ехал по главной. Чтобы избежать столкновения с автомобилем, который выезжал со второстепенной дороги, водитель увернулся и врезался в столб.
В пресс-службе губернатора сообщили, что Владимиров не пострадал, передает «Интерфакс».
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