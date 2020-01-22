Между Конго и Гвинеей: Россия расположилась в рейтинге демократии между двух африканских стран
22 января стало известно, что Россия заняла 134-е из 167 возможных мест в ежегодном «Индексе демократии»
Ежегодный рейтинг демократии опубликовала британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit.
Россия по итогам 2019 года заняла 134-е место, набрав 3,11 балла. По соседству с Российской Федерацией расположились Гвинейская Республика (государство в Западной Африке, 133 место) и Республика Конго (государство в Центральной Африке, 135 место). Все государства входят в категорию стран с «авторитарными режимами».
Тем не менее, Россия улучшила свои показатели — в рейтинге 2018 года страна набрала 2,94 балла.
Чтобы попасть хотя бы в категорию стран с «ущербной» демократией, России нужно подняться в рейтинге на 58 пунктов.
«Мы ожидаем, что президент Владимир Путин останется у власти в течение прогнозируемого периода (2020–24 годы). Напряженность в отношениях с Западом будет оставаться высокой, а санкции ЕС и США, а также российские контрсанкции, останутся в силе. Экономическая политика будет государственной, националистической и протекционистской, а фискальная политика — жесткой», — отметили в организации.
Первое место в рейтинге в 2019 году заняла Норвегия (9,87 балла), второе — Исландия (9,58 балла), а третье — Швеция (9,39 балла). Последнюю строчку рейтинга заняла Северная Корея с показателем в 1,08 балла.
Как писали Юга.ру, Россия заняла 81-е место в рейтинге гендерного равенства по итогам 2019 года.
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