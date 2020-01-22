Дагестану не хватило денег на детские пособия в 2019 году
«Российская газета» рассказала, как власти Дагестана ошиблись с демографическим прогнозом на 2019 год и что из этого получилось
В конце 2019 года в Дагестане из-за нехватки средств в бюджете возникли перебои с выплатами за рождение первого ребенка, которые ввели в России в 2017 году для малообеспеченных семей. Минтруд Дагестана объяснил ситуацию «увеличением обращения граждан», написала «Российская газета».
В декабре 2019 года в министерстве труда и соцразвития Дагестана изданию подтвердили, что годовой лимит по этим выплатам был израсходован за девять месяцев, поэтому семьи получили пособия только за сентябрь и частично за октябрь 2019 года.
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Планировалось, что на получение ежемесячных выплат будут претендовать порядка 9 тыс. семей, но заявление написали более 18 тыс. Из-за неверных расчетов в бюджете республики не хватило 425 млн рублей на выплату детских пособий.
«В Министерство труда и социальной защиты РФ было направлено обращение с просьбой увеличить предельные объемы финансирования на указанную выплату», — сообщили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что благодаря госпомощи удалось перечислить ежемесячные выплаты за рождение ребенка в полном объеме до декабря 2019 года.
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