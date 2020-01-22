Дагестану не хватило денег на детские пособия в 2019 году

«Российская газета» рассказала, как власти Дагестана ошиблись с демографическим прогнозом на 2019 год и что из этого получилось

В конце 2019 года в Дагестане из-за нехватки средств в бюджете возникли перебои с выплатами за рождение первого ребенка, которые ввели в России в 2017 году для малообеспеченных семей. Минтруд Дагестана объяснил ситуацию «увеличением обращения граждан», написала «Российская газета».

В декабре 2019 года в министерстве труда и соцразвития Дагестана изданию подтвердили, что годовой лимит по этим выплатам был израсходован за девять месяцев, поэтому семьи получили пособия только за сентябрь и частично за октябрь 2019 года.