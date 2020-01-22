В Адыгее начали выдавать свидетельства о рождении детей сразу в роддоме
В январе в перинатальном центре Адыгеи в Майкопе открыли кабинет регистрации рождения
В Адыгейском республиканском перинатальном центре ввели дополнительную услугу по оформлению документов для новорожденных детей. Теперь оформить свидетельство о рождении можно сразу в роддоме, в кабинете регистрации рождения, рассказали 22 января порталу Юга.ру в управлении ЗАГС Республики Адыгея.
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Отделения ЗАГС в каждом муниципалитете по-прежнему остаются основными центрами по оформлению документов. Перинатальный центр — дополнительная точка, в которой могут оказать эту услугу. Роддом начал оформлять свидетельства о рождении с 16 января 2020 года. Услуга оказалась востребованной, так как экономит время родителей.
По данным управления ЗАГС Адыгеи на 20 января, свидетельство о рождении ребенка в роддоме получила уже 21 семья. Первый документ выдали родителям Тамары Яблоновской. Девочка родилась 15 января.
Всего с начала года в республике зарегистрировали 232 ребенка.
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