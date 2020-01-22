Мэрия Геленджика попросила помочь приюту, в котором живут 75 собак

В Геленджике в январе желающим предложили помочь центру по передержке бездомных животных или забрать собак домой

В пресс-службе мэрии Геленджика 22 января рассказали, что в центре временной передержки бездомных животных сейчас живет 75 собак разного возраста. Они попадают в центр с улиц, но иногда их подкидывают. Заведует учреждением главный эколог МУП «БХО» Ольга Андрамонова.

«Когда она приезжает в питомник, все 75 хвостов виляют так, что, кажется, начинается норд-ост. Видно, что Ольга относится к животным с большой любовью и заботой, а собаки это прекрасно чувствуют и сразу норовят пристроиться к ней под ласковые руки», — рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Центру помогают волонтеры и неравнодушные люди. Животным нужны одеяла, будки, вольеры, а также корм: собаки в день съедают около 30 кг пищи.

Все желающие могут помочь бездомным собакам: привезти им корм или забрать домой. Для этого можно позвонить по телефонам: 8 (900) 258-71-71 или 8 (929) 849-04-59.