Экс-прокурор Крыма Поклонская хочет обратиться к актеру Ди Каприо за помощью в спасении экологии полуострова

Депутат Госдумы Наталья Поклонская собирается обратиться к актеру и экоактивисту Леонардо Ди Каприо и попросить его спасти Бакальскую косу и озеро Донузлав в Крыму

Экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская 22 января в своем телеграм-канале рассказала, что президент России Владимир Путин обратил внимание на экологическую ситуацию в Крыму.

«Отдельный проблемный вопрос — сохранение Бакальской косы и озера Донузлав, которые сегодня находятся на грани уничтожения. Мои предыдущие депутатские запросы по вопросам незаконной добычи песка в указанных местах, к сожалению, ни к чему не привели... Но мы не отступим! После региональной недели снова буду направлять запросы для решения этой катастрофической проблемы. А если опять не сработает — буду обращаться к Леонардо Ди Каприо. Пусть актер-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма», — написала Поклонская.

Бакальская коса располагается на северо-западе Крыма. В 2015 году ее включили в перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения. Сейчас она находится под угрозой исчезновения из-за деятельности моря: сильные зимние штормы намывают и размывают косу. Летом 2010 года из-за большой нелегальной добычи песка мыс Песчаный превратился в разрушаемый волнами остров.

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