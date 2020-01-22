Новый пешеходный мост через реку Сочи у парка «Ривьера» начнут строить осенью 2020 года

Строительство пешеходного моста в Сочи, который соединит пляжи «Ривьера» и «Маяк», начнется осенью 2020 года

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта 21 января.

«После окончания курортного сезона строители приступят к возведению пешеходного моста через реку Сочи», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что это позволит создать единую прогулочную зону между пляжами «Ривьера» и «Маяк».

Пешеходный маршрут будет проходить рядом с рестораном «Старый базар», здесь уже максимально расширено тротуарное пространство.

Напомним, что о реконструкции одного из самых популярных мест курорта — парка «Ривьера» стало известно в октябре.

Первые работы по благоустройству набережной планируется завершить уже к майским праздникам. А пока собственники демонтируют незаконные конструкции и устаревшие объекты, заключили в пресс-службе.

Как писали Юга.ру, при создании единой прогулочной зоны между пляжами «Ривьера» и «Маяк» планируется сохранить историческую красоту места, но сделать современное обрамление.