Новый пешеходный мост через реку Сочи у парка «Ривьера» начнут строить осенью 2020 года
Строительство пешеходного моста в Сочи, который соединит пляжи «Ривьера» и «Маяк», начнется осенью 2020 года
Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта 21 января.
«После окончания курортного сезона строители приступят к возведению пешеходного моста через реку Сочи», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что это позволит создать единую прогулочную зону между пляжами «Ривьера» и «Маяк».
Пешеходный маршрут будет проходить рядом с рестораном «Старый базар», здесь уже максимально расширено тротуарное пространство.
Напомним, что о реконструкции одного из самых популярных мест курорта — парка «Ривьера» стало известно в октябре.
Первые работы по благоустройству набережной планируется завершить уже к майским праздникам. А пока собственники демонтируют незаконные конструкции и устаревшие объекты, заключили в пресс-службе.
Как писали Юга.ру, при создании единой прогулочной зоны между пляжами «Ривьера» и «Маяк» планируется сохранить историческую красоту места, но сделать современное обрамление.
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