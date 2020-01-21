Караоке, дизайн и мануальная терапия. Какие сферы выбирают молодые бизнесмены в России
В Российском центре содействия молодежному предпринимательству 21 января рассказали, какие сферы деятельности популярны среди молодых предпринимателей
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Активнее всего молодые предприниматели начинают заниматься организацией спортивных клубов, юридических фирм, ресторанов общественного питания и караоке, то есть работать в сфере услуг населению.
Кроме того, популярным среди молодежи является социальное предпринимательство. Например, открытие сети пансионатов для пенсионеров и инвалидов, театров, которые ставят спектакли на социальную тематику, центров массажа для детей или мануальной терапии.
На третьем месте оказалось интернет-предпринимательство, сообщили эксперты. По их словам, начинающие бизнесмены предпочитают открывать интернет-маркетинговые агенства, заниматься разработкой программного обеспечения, а также дизайном, написал RT.
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По словам специалистов, средний возраст молодого бизнесмена в России — 27 лет. Кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, предпринимательская деятельность среди молодежи активно развивается в Краснодарском крае, Татарстане и Омской области.
Напомним, в 2019 году на реализацию нацпроекта поддержки предпринимательства на Кубани планировали потратить свыше 957 млн рублей.
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