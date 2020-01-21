Караоке, дизайн и мануальная терапия. Какие сферы выбирают молодые бизнесмены в России

Активнее всего молодые предприниматели начинают заниматься организацией спортивных клубов, юридических фирм, ресторанов общественного питания и караоке, то есть работать в сфере услуг населению.

Кроме того, популярным среди молодежи является социальное предпринимательство. Например, открытие сети пансионатов для пенсионеров и инвалидов, театров, которые ставят спектакли на социальную тематику, центров массажа для детей или мануальной терапии.

На третьем месте оказалось интернет-предпринимательство, сообщили эксперты. По их словам, начинающие бизнесмены предпочитают открывать интернет-маркетинговые агенства, заниматься разработкой программного обеспечения, а также дизайном, написал RT.