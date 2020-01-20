Utair обвинила аэропорт Сочи в аварийной посадке самолета, скатившегося в реку

В авиакомпании Utair назвали затопление взлетно-посадочной полосы аэропорта Сочи и недостоверные данные от наземных служб главной причиной аварийной посадки самолета осенью 2018 года

16 января Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал расследование катастрофы и назвал две основных причины аварии: пилоты, будучи в состоянии стресса, проигнорировали предупреждения бортовых систем о сдвиге ветра и приняли решение о посадке; аэродромная служба в условиях ливня не замерила коэффициент сцепления с полосой.

Инцидент произошел ночью 1 сентября 2018 года. Boeing Москва — Сочи авиакомпании Utair во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся . Пострадали 18 человек. Сотрудник аэропорта, проводивший эвакуацию пассажиров, скончался от сердечного приступа. По факту аварийной посадки уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

20 января Utair опубликовал комментарий по ситуации. Компания, опираясь на отчет МАК, сообщила, что основной причиной инцидента стала все же затопленная ВПП.

Там говорится, что по данным МАК, наземные службы не оценивали состояние полосы перед посадкой, поэтому передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой.

«При заявленном наземными службами коэффициенте сцепления воздушное судно должно было остановиться в пределах взлетно-посадочной полосы, — отметили в авиакомпании. — При посадке самолет попал в режим аквапланирования, коэффициент сцепления шасси с поверхностью равнялся почти нулевым значениям. Взлетно-посадочная полоса была затоплена, что явилось главной причиной увеличения посадочной дистанции и выкатывания самолета».

В Utair подчеркнули, что авиакомпания заинтересована в объективном расследовании. Поэтому МАК попросили проверить дренажную систему ВПП в сочинском аэропорту и рассчитать фактический слой воды на полосе в условиях ливня.

Там добавили, что после инцидента экипажи Utair вне зависимости от передаваемой на борт информации о коэффициенте сцепления принимают в расчет наихудшее состояние полосы.