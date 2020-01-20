В Сочи на мужчину завели дело за сообщение о бомбе на набережной

Краснодарский край

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Полиция Сочи в январе поймала мужчину, который сообщил о ложном минировании набережной

Известно, что в январе 2020 года 36-летний мужчина позвонил на станцию скорой помощи и рассказал о том, что набережная реки Сочи заминирована. Диспетчер неотложки передал сообщение в дежурную часть полиции.

На место прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. Они не нашли предметов, опасных для жизни и здоровья людей, информация о происшествии не подтвердилась.

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В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские и сотрудники ФСБ установили личность подозреваемого, его задержали на улице и доставили в отдел полиции.

В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовно дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в пресс-службе УВД города Сочи.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2018 года жителя Сочи приговорили к двум годам исправительных работ за лжеминирование города.

Полиция Сочи Телефонный террор ФСБ

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