В Сочи на мужчину завели дело за сообщение о бомбе на набережной

Полиция Сочи в январе поймала мужчину, который сообщил о ложном минировании набережной

Известно, что в январе 2020 года 36-летний мужчина позвонил на станцию скорой помощи и рассказал о том, что набережная реки Сочи заминирована. Диспетчер неотложки передал сообщение в дежурную часть полиции.

На место прибыли сотрудники полиции и представители экстренных служб. Они не нашли предметов, опасных для жизни и здоровья людей, информация о происшествии не подтвердилась.