Жителя Сочи приговорили к двум годам исправительных работ за лже-минирование курорта
Суд в Сочи вынес приговор в отношении местного жителя за ложное сообщение о готовящемся взрыве
Установлено, что 6 июня 32-летний местный житель позвонил в диспетчерскую службу по номеру 112 и сообщил о готовящемся взрыве на ул. Одоевского в Лазаревском. Оперативные службы после проверки установили, что информация была ложной.
Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 207 УК РФ (Заведомо ложные сообщение о готовящемся взрыве) и приговорили к двум годам принудительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщали Юга.ру, на прошлой неделе за ложное сообщение о минировании осудили еще одного сочинца. Он сообщил о готовящемся взрыве стадиона во время ЧМ-2018. Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.
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