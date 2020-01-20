Банк «Центр-инвест» принял участие в саммите «Деловой двадцатки»

Банк «Центр-инвест» стал участником саммита «Деловой двадцатки», который прошел с 15 по 17 января в Саудовской Аравии

«Центр-инвест» на саммите представлял председатель совета директоров банка и доктор экономических наук Василий Высоков. В своем выступлении он рассказал о социально ответственном бизнесе на основе ESG-банкинга [Environmental, social and governance — экологическое, социальное и корпоративное управление]. По его словам, ESG-банкинг, который достаточно давно использует «Центр-инвест», — это стабильный и успешный бизнес в России.

Ежегодно в мероприятии участвуют представители банковской сферы и деловых ассоциаций из стран «Большой двадцатки». Во время встречи в 2020 году эксперты обсудили развитие «умных» технологий, торговлю и инвестиции, будущее труда и образование, состояние финансовой сферы.

«Поэтому было принято решение участвовать в работе группы цифровизации, чтобы представить наши кейсы по реализации целей устойчивого развития, доступным финансовым технологиям, ESG-банкингу, молодежному, женскому, социальному предпринимательству, образовательным проектам», — отметил он.

Участники встречи подчеркнули, что те трендовые решения, которые предлагает «Центр инвест», — это то, что ищет «деловая двадцатка». Отмечается, что банк входит в число лидеров российских финансовых организаций по работе с малым бизнесом: по итогам 2019 года малому и среднему бизнесу выдано более 26 млрд рублей кредитов. Более трети из них связаны с государственными программами субсидирования, отметили в пресс-службе компании.

Впервые «Деловую двадцатку» провели в 2010 году в Канаде накануне основного саммита «Большой двадцатки» — группы государств с наиболее передовой, а также развивающейся экономикой. Банк «Центр-инвест» считает важным участвовать в форуме, так как он призван содействовать развитию стабильного, устойчивого и справедливого экономического роста, заключили в пресс-службе.