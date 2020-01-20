В Анапе стартовала всероссийская акция «Блокадный хлеб»

В Анапе во время акции «Блокадный хлеб» навестили ветеранов, переживших блокаду в Великую Отечественную войну

Специалисты управления по делам молодежи и волонтеры военно-патриотического клуба «Ратмир» навестили трех ветеранов из Анапы, которые пережили блокаду в Великую Отечественную войну. Тамара Орлова и Галина Смолкина рассказали о детстве в блокадном Ленинграде.

Председатель Совета общественной организации инвалидов курорта «Блокадники Ленинграда» Александр Орлов исполнил для гостей песни военного времени. Волонтеры вручили ветеранам цветы и подарки.

Напомним, всего в городе живет 19 блокадников, в преддверии Дня победы волонтеры навестят каждого. Акция «Блокадный хлеб» продолжится до 27 января. Волонтеры будут раздавать жителям и гостям курорта информационные листовки о прорыве блокады и 125 граммов черного хлеба — минимальную норму, установленную для жителей северной столицы, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

О том, что Краснодарский край присоединится к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», стало известно 14 января. Она приурочена к Году памяти и славы, которым объявлен 2020 год.