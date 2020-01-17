В Сочи ребенок пострадал при столкновении двух машин

В Сочи утром 17 января столкнулись две иномарки. Пострадал 10-летний пассажир

Авария произошла в 8:30 на улице Пензенской в Адлерском районе. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Nissan не уступил дорогу BMW, который приближался к нему справа.

В результате столкновения пострадал 10-летний пассажир BMW. Его госпитализировали, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.

Ранее Юга.ру писали о том, что 16 января в Сочи случилось ДТП, в котором пострадали три человека.