В Сочи ребенок пострадал при столкновении двух машин
В Сочи утром 17 января столкнулись две иномарки. Пострадал 10-летний пассажир
Авария произошла в 8:30 на улице Пензенской в Адлерском районе. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Nissan не уступил дорогу BMW, который приближался к нему справа.
В результате столкновения пострадал 10-летний пассажир BMW. Его госпитализировали, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев.
Ранее Юга.ру писали о том, что 16 января в Сочи случилось ДТП, в котором пострадали три человека.
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