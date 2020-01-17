В Сочи ребенок пострадал при столкновении двух машин

Краснодарский край

Распечатать

В Сочи утром 17 января столкнулись две иномарки. Пострадал 10-летний пассажир

Авария произошла в 8:30 на улице Пензенской в Адлерском районе. По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля Nissan не уступил дорогу BMW, который приближался к нему справа.

В результате столкновения пострадал 10-летний пассажир BMW. Его госпитализировали, сообщил порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев. 

Ранее Юга.ру писали о том, что 16 января в Сочи случилось ДТП, в котором пострадали три человека.

Дети ДТП Сочи

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре после аварии загорелась машина. Пострадал водитель
ФНС возглавил заместитель Мишустина Даниил Егоров
В Сочи ребенок пострадал при столкновении двух машин
Медведев успел подписать несколько указов в последний день работы премьер-министром РФ. Вот они
Пострадавшую в массовом ДТП под Краснодаром доставили в больницу санавиацией
В Краснодаре 9 Мая откроют мемориал защитникам Пашковской переправы

Лента новостей

Крещенские морозы по-кубански

Синоптик рассказал о погоде на выходных

Жители Белореченска жалуются на проблемы со здоровьем из‑за полигона ТКО

В чем там дело

Статьи

Какой вы министр?

Несерьезная игра от Юга.ру

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале