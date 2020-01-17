«Известия»: Состояние домов и работа управляющих компаний волнуют россиян больше цен на коммуналку

Эксперты 17 января рассказали, на что чаще всего жалуются жители России в сфере ЖКХ

В 2019 году в России выросла озабоченность граждан состоянием домов и деятельностью управляющих компаний. Эти темы их теперь волнуют больше, чем коммунальные тарифы и ошибки в платежных квитанциях, рассказала в интервью «Известиям» директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

По ее словам, в первом полугодии прошлого года года 15% от общего числа жалоб составляли обращения по теме роста тарифов и ошибок в счетах. Но уже во втором квартале существенно увеличилось количество обращений, вызванных плохим содержанием и ремонтом домов. Всего за год россияне подали порядка 40 тыс. таких жалоб (19% от общего числа).

Смена «проблемного лидера» вызвана запущенностью сферы управления домами, кроме того у управляющих компаний не хватает денег на поддержание состояния домов — средств, которые выплачивают собственники, недостаточно, объяснила директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.