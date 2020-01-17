Для создания арт-пространства в Сочи реконструируют парк «Ривьера»

Основной акцент при реконструкции «Ривьеры» сделают на том, что парк является культурно-просветительским объектом, а не развлекательным. Поэтому на его территории создадут современное арт-пространство с открытыми площадками для творческой интеллигенции и молодежи, рассказали 17 января в пресс-службе мэрии Сочи.

Сейчас разрабатывается подробная концепция развития парка. В ней предусмотрено расширение прогулочных зон, улучшение системы освещения, создание новых спортивных площадок и обновление шахматного клуба. В планах также восстановление зеленых зон и создание новых — ландшафтных лабиринтов и элементов вертикального озеленения.

Реконструкция зоны парка будет проходить поэтапно, на режиме работы это не скажется: он будет круглогодично открыт для посещения.

С октября в «Ривьере» ведется демонтаж коммерческих точек, уже снесли более 120 объектов. Работы завершатся 1 февраля, после чего начнется второй этап — снос незаконно построенных объектов капитального строительства. В пресс-службе мэрии сообщили, что в 2020 году началась реализация единой концепции развития парка. Точные сроки окончания реконструкции не называются.

Как писали Юга.ру, специалисты уже разработали дорожную карту предстоящей реконструкции «Ривьеры», во время которой обещают сохранить историко-культурное наследие парка и его ботанический фонд — 240 видов растений, из которых 50 представляют особую ценность. Кроме того, в парке отремонтируют и переоборудуют Зеленый театр.