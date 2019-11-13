В Сочи отремонтируют Зеленый театр в «Ривьере»
В Сочи в ноябре решили отремонтировать и переоборудовать Зеленый театр парка «Ривьера»
Летнюю эстраду отремонтируют и оборудуют техникой для показа фильмов под открытым небом. Работы в Зеленом театре планируют провести в рамках полной реконструкции парка, все объекты «Ривьеры» уже прошли инвентаризацию. Общую концепцию развития парка пообещали приготовить к весне. Сейчас рабочие начали сносить строения, которые не вписываются в архитектурных облик территории. Уже демонтировали около 70 из них.
В парке также планируют уменьшить число аттракционов, но открыть новые детские зоны и бесплатные игровые площадки. Реконструкция «Ривьеры» будет проходить поэтапно, поэтому на режиме работы это никак не скажется — парк будет круглогодично открыт для посещения, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
Как писали Юга.ру, специалисты уже разработали дорожную карту предстоящей реконструкции, во время которой обещают сохранить историко-культурное наследие парка и его ботанический фонд — 240 видов растений, из которых 50 представляют особую ценность.
Читайте также
Курорты Юга.ру рассказывают о горных аулах Дагестана
Статьи Партнерский«Успех любого бизнеса определяет его репутация»
Интервью с руководителем Банка ЗЕНИТ Сочи Игорем Сосиным
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.