В Сочи отремонтируют Зеленый театр в «Ривьере»

Летнюю эстраду отремонтируют и оборудуют техникой для показа фильмов под открытым небом. Работы в Зеленом театре планируют провести в рамках полной реконструкции парка, все объекты «Ривьеры» уже прошли инвентаризацию. Общую концепцию развития парка пообещали приготовить к весне. Сейчас рабочие начали сносить строения, которые не вписываются в архитектурных облик территории. Уже демонтировали около 70 из них.

В парке также планируют уменьшить число аттракционов, но открыть новые детские зоны и бесплатные игровые площадки. Реконструкция «Ривьеры» будет проходить поэтапно, поэтому на режиме работы это никак не скажется — парк будет круглогодично открыт для посещения, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как писали Юга.ру, специалисты уже разработали дорожную карту предстоящей реконструкции, во время которой обещают сохранить историко-культурное наследие парка и его ботанический фонд — 240 видов растений, из которых 50 представляют особую ценность.