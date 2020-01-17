«Надо предугадывать своего клиента». Топ-менеджер ВСК рассказал о цифровизации компании на XI Гайдаровском форуме

Председатель Совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк выступил на XI Гайдаровском форуме «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия» в Москве 15-16 января

Ведущие мировые ученые, политики, финансисты и представители бизнес-элиты встретились в Президентской Академии на XI Гайдаровском форуме. В этом году его программа включала 85 сессий по актуальной российской повестке и ее связи с мировой ситуацией. Председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк выступил в экспертной дискуссии «Управление цифровыми экосистемами — закат или трансформация классических корпораций?». Ключевыми темами стали итоги и перспективы цифровизации бизнеса, управленческие навыки в цифровую эпоху и развитие экосистем технологическими гигантами и небольшими компаниями.

«Даже крупным компаниям сегодня трудно конкурировать в технологиях с цифровыми гигантами, и нам необходимо создать удобную и качественную цифровую инфраструктуру, которая не только разовьет свою экосистему, но и быстро встроит собственные сервисы в имеющиеся экосистемы наших партнеров. Надо слышать своего клиента, понимать и предугадывать его потребности. В этом — успех любого бизнеса сегодня», — заключил Сергей Цикалюк. «Цифровизация для ВСК — это быстрый и качественный вывод продуктов на рынок. Это и развитие систем принятия решений, внедрение машинного обучения. Мы используем элементы искусственного интеллекта, чтобы персонализировать предложения клиентам. Кроме того, мы развиваем дистанционное урегулирование через мобильное приложение или сайт компании, чтобы клиенту не нужно было ехать в офис. Также мы продолжаем инвестировать в человеческий капитал. Мировая практика подтверждает, что традиционные каналы продаж и живое общение с клиентами актуальны и останутся нужны», — рассказал Цикалюк.

В ходе выступления Сергей Цикалюк поделился и первыми результатами цифровизации компании: за 2019 год дистанционные продажи ВСК достигли 5 млрд рублей. В 2020-м компания планирует увеличить показатель до 8 млрд. Топ-менеджер отметил, что растет и число дистанционных урегулирований — 7500 страховых случаев за прошлый год. Он добавил, что цифровизация требует изменений и самих компаний, их корпоративной культуры. «Важно понимать роль человеческого капитала, наших талантов. Мы перенимаем опыт ведущих компаний по построению команд, которые выводят продукты на рынок и состоят из представителей разных блоков. Это формирует корпоративную культуру и позволяет создавать продукт, проработанный со всех сторон, в том числе IT и потребительских свойств», — отметил Цикалюк.