Из-за горящего лифта из многоэтажки в Горячем Ключе эвакуировали 94 человека

Краснодарский край

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В Горячем Ключе 16 января произошел пожар в лифтовой шахте многоэтажного жилого дома

Заявка о пожаре в доме на улице Объездной поступила в 16:00. Приехавшие на место спасатели установили, что горит мусор на площади 4 кв. метра. В городском паблике «Горячий Ключ Life» «ВКонтакте» рассказали о том, что в высотке горит шахта, а пожарная сигнализация, установленная в лифте, не сработала.

Возгорание ликвидировали в 16:06. Из дома эвакуировали 94 человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, как в 2018 году в Ростове-на-Дону погиб мужчина, который пытался самостоятельно потушить пожар возле шахты лифта.

Горячий Ключ МЧС Пожары

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