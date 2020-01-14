В России в 2019 году банки отказали в кредите более 60% заемщиков
Российские банки в 2019 году одобрили только 36,9% заявок на разные виды кредитов
Как сообщил 14 января РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году процент одобренных кредитов в России стал минимальным за два года. При этом в декабре случилось самое заметное снижение: доля подтверждннных заявок достигла 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, пишет RT.
Всего в прошлом году банки одобрили 36,9% заявок, в то время как в 2018-м показатель был равен 41%. В основном заемщикам отказывали из-за переизбытка имеющихся кредитов и низких доходов.
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Самый высокий процент одобрений заявок — на ипотеку. В прошлом году банки дали положительный ответ 65,6% россиян, подавших обращение на этот вид кредита. Автокредиты получили 43,5% заемщиков. Сложнее всего в 2019 году россиянам было завести кредитные карты — 33,9%.
Между тем, российские банки регулярно сообщают о снижении ставок по кредитам. Юга.ру писали, что в декабре 2019 года Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке до 8,49% годовых, Россельхозбанк сократил ставки на рефинансирование ипотеки, а «Кубань Кредит» уменьшил процентную ставку на потребительский кредит.
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