В России в 2019 году банки отказали в кредите более 60% заемщиков

Как сообщил 14 января РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2019 году процент одобренных кредитов в России стал минимальным за два года. При этом в декабре случилось самое заметное снижение: доля подтверждннных заявок достигла 32,2% — это минимальное значение с 2017 года, пишет RT.

Всего в прошлом году банки одобрили 36,9% заявок, в то время как в 2018-м показатель был равен 41%. В основном заемщикам отказывали из-за переизбытка имеющихся кредитов и низких доходов.