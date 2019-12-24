Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотеке до 8,49% годовых

Минимальная ставка на приобретение строящегося жилья составляет 8,49% годовых — для кредита от 5 млн рублей и 8,79% годовых — для кредита до 5 млн рублей. Минимальная ставка на приобретение готового жилья составляет 8,59% годовых.

Ставка ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми составляет 4,9% (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5%). Программа доступна семьям с двумя и более детьми, где второй и последующие дети родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Заемщиком по этой программе могут быть и граждане с ребенком-инвалидом, родившимся не позднее 31 декабря 2022. Общее количество детей в семье при этом не имеет значения, как и то, какая группа инвалидности, и то, когда ребенок ее получил. Ребенок может быть приемным.

Банк УРАЛСИБ активно развивает ипотечное кредитования. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ и подать заявку на кредит можно в отделениях банка, на сайте и по телефону 88002505757.