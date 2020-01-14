Полиция просит краснодарцев помочь в опознании пенсионера, который покончил с собой в центре города

В Краснодаре 7 января погиб пенсионер. Полиция ищет людей, которые могут установить его личность

Вечером 7 января 2020 года прохожие обнаружили на улице Мира пожилого мужчину с резаной раной шеи и пулевым ранением живота. Они вызвали скорую помощь, пенсионера госпитализировали. Несмотря на оказанную помощь, пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи.

Со слов очевидцев известно, что мужчина пришел в кафе на улице Мира и сам себе нанес повреждения. При проведении проверки установить личность пенсионера не удалось, так как документов при нем не было.

Приметы погибшего: на вид 75-85 лет, рост — 170-175 см, редкие седые волосы, голубые глаза. Он был одет в черную кожаную куртку на молнии, зеленую пиксельную куртку, коричневый вязаный свитер, тканевые темно-коричневые брюки с черным кожаным ремнем и темно-синие носки. Обуви на нем не было. При себе мужчина имел черную тряпичную сумку.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и устанавливают личность погибшего, сообщили 14 января в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Всех, кто может опознать погибшего или обладает какой-либо информацией о нем, просят сообщить в следственный отдел по Центральному округу Краснодара либо по телефонам: 8 (861) 267-52-25 или 102.

Фотографию пенсионера можно посмотреть на сайте следкома Кубани. Внимание! Если вы впечатлительны, портал Юга.ру советует вам не открывать ссылку.