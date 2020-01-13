Аналитики предупредили о подорожании хлеба в России

Из-за низкого урожая ржи, в 2020 году могут вырасти цены на хлеб и хлебобулочные изделия

По данным Росстата, в 2019 году российские аграрии собрали 1,4 млн тонн ржи. Как сообщил Центр агроаналитики Минсельхоза РФ, это самый низкий урожай в России с 1965 года. РИА «Новости» сообщило 12 января, что низкий урожай приведет к росту цен на ржаную муку и хлебобулочные изделия.

По словам президента Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрия Кацнельсона, в 2020 году цены могут вырасти на 6,5-7%.

«Это [хлеб из магазинов — Юга.ру] есть нельзя. Неважно, сколько это стоит. Чем дороже, тем лучше — чтобы люди меньше покупали этой отравы», — прокомментировал в интервью «360» предприниматель Герман Стерлигов.

Чтобы не зависеть от цен на продукты, Стерлигов призвал горожан уехать из города и самим начать сеять рожь и печь хлеб.