Аналитики предупредили о подорожании хлеба в России
Из-за низкого урожая ржи, в 2020 году могут вырасти цены на хлеб и хлебобулочные изделия
По данным Росстата, в 2019 году российские аграрии собрали 1,4 млн тонн ржи. Как сообщил Центр агроаналитики Минсельхоза РФ, это самый низкий урожай в России с 1965 года. РИА «Новости» сообщило 12 января, что низкий урожай приведет к росту цен на ржаную муку и хлебобулочные изделия.
По словам президента Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрия Кацнельсона, в 2020 году цены могут вырасти на 6,5-7%.
«Это [хлеб из магазинов — Юга.ру] есть нельзя. Неважно, сколько это стоит. Чем дороже, тем лучше — чтобы люди меньше покупали этой отравы», — прокомментировал в интервью «360» предприниматель Герман Стерлигов.
Чтобы не зависеть от цен на продукты, Стерлигов призвал горожан уехать из города и самим начать сеять рожь и печь хлеб.
Как писали Юга.ру, в 2009 году в Краснодаре открылся филиал Антикризисного расчетно-товарного центра Германа Стерлигова. Кубанским бизнесменам предлагалось размещать информацию о своих товарах в автоматизированной компьютерной системе, которая в режиме реального времени обрабатывала бы ее и выдавала варианты обмена.
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