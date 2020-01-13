В США умер режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг

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Советский режиссер Константин Бромберг 10 января скончался в возрасте 80 лет

О смерти Бромберга 12 января сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов "Чародеи" и "Приключения Электроника". Не видел пока ни одного сообщения об этом в прессе — ну вот напишу хоть тут; как-никак часть истории российского кино», — написал Идов в своем фейсбуке.

Он добавил, что в США Бромберг не пытался снимать кино и «грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров».

Кто такой Константин Бромберг

Константин Леонидович Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа в Москве, затем работал режиссером и художественным руководителем студии детских и юношеских фильмов творческого объединения «Экран».

В фильмографию Бромберга вошли ленты «Длинный день Кольки Павлюкова», «Был настоящим трубачом» и «У меня есть лев». Известность режиссеру принес детский фильм «Приключения Электроника» по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, выпущенный в 1980 году. А в 1982 году вышла вторая популярная картина Бромберга — «Чародеи». Сценарий к ней написали братья Стругацкие, а главные роли исполнили Александр Абдулов, Валентин Гафт, Елена Васильева и Александра Яковлева. Кроме того, Константин Бромберг снял три эпизода для киножурнала «Ералаш».

В 1980-х годах Бромберг сотрудничал с телеканалом CNN. В последние годы режиссер жил в США, в Детройте, где уже не занимался кинематографом.

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