В аттестатах российских школьников появится оценка «зачет»

Министр просвещения Ольга Васильева 11 января рассказала о том, что в школах введут новую отметку «зачет»

Васильева рассказала, что в некоторых школах уже давно используется система «зачет»-«незачет». Между тем, когда школьникам выдают аттестаты, оценки в них по-прежнему сводятся к „5“, „4" либо „3“, отметила она.

«Поэтому сейчас мы готовим новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить „зачтено“ за такие предметы, как ИЗО, музыка и физическая культура», — передает слова Васильевой «Российская газета».

Чиновник подчеркнула, что выбор останется за школой, так как учреждения используют разные подходы. Тем не менее, не у всех одинаково отлично может получаться «бегать, прыгать, рисовать и петь»:

«Ставить „тройку“ в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — заключила она.

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