Министр просвещения призвала россиян заниматься сексуальным воспитанием детей

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Ольга Васильева 24 декабря рассказала, что именно родители должны учить ребенка секспросвету

Читайте также:

Журналист телеканала РБК спросил министра, нужно ли ввести в школах уроки сексуального образования.

«Я бы хотела родителей призвать к очень простой вещи: разговаривайте со своими детьми о сексуальной культуре, причем разговаривайте соизмеримо возрасту, современной ситуации, изменившейся ситуации возрастной в том числе. И разговаривайте очень планомерно, вдумчиво и обдуманно», — ответила Васильева.

Она сказала, что с трудом представляет ситуацию, в которой бы попросила учительницу в школе рассказать о сексуальном воспитании ее ребенку.

«Есть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, являются очень чувствительными, очень тонкими. Если мы говорим о том, чтобы улучшить ситуацию с ВИЧ, мы об этом и без уроков сексуального образования в школе говорим», — объяснила министр.

Как писали Юга.ру, в 2018 году в РПЦ одобрили идею секcпросвета в школах. Но при целомудренном преподавании.

Напомним, по информации Роспотребнадзора, в России живут более миллиона ВИЧ-инфицированных людей.

Дети Ольга Васильева Православие Секс Семья Школа Школьники

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Анапе при пожаре во время готовки пострадали два человека
В Дагестане разворовали 9,7 млн рублей из бюджета, выделенных на ремонт больницы
Министр просвещения призвала россиян заниматься сексуальным воспитанием детей
Матвиенко предложила раздавать бесплатно квартиры многодетным
Краснодар оказался в конце рейтинга самых депрессивных городов России
Новые трехсекционные трамваи вышли на маршрут в Краснодаре. Фото и видео

Лента новостей

Статьи

Знаменитости, ушедшие в 2019 году

Жители трех городов Кубани остались без воды

Что делать, если вы в их числе?

Статьи

Еда на высоте

Гастрономический гид по заведениям курорта «Роза Хутор»

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале