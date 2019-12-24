Министр просвещения призвала россиян заниматься сексуальным воспитанием детей
Ольга Васильева 24 декабря рассказала, что именно родители должны учить ребенка секспросвету
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Журналист телеканала РБК спросил министра, нужно ли ввести в школах уроки сексуального образования.
«Я бы хотела родителей призвать к очень простой вещи: разговаривайте со своими детьми о сексуальной культуре, причем разговаривайте соизмеримо возрасту, современной ситуации, изменившейся ситуации возрастной в том числе. И разговаривайте очень планомерно, вдумчиво и обдуманно», — ответила Васильева.
Она сказала, что с трудом представляет ситуацию, в которой бы попросила учительницу в школе рассказать о сексуальном воспитании ее ребенку.
«Есть какие-то вещи, которые, на мой взгляд, являются очень чувствительными, очень тонкими. Если мы говорим о том, чтобы улучшить ситуацию с ВИЧ, мы об этом и без уроков сексуального образования в школе говорим», — объяснила министр.
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