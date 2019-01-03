Девятилетняя девочка провалилась под лед и погибла в Ростовской области

В Цимлянском районе Ростовской области 2 января начали проверку после гибели ребенка

По версии следствия, 9-летняя девочка и ее 12-летняя сестра вышли на неокрепший лед притока реки Кумшак и провалились под лед. Младшая девочка утонула, ее сестру спасли проезжавшие мимо рыбаки.

По результатам проверки следствием будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.