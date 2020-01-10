Отмечающих День контрразведки сотрудников ФСБ могут уволить за съемку перестрелки на Лубянке и за вечеринку на рабочем месте

В центральном аппарате ФСБ проводят проверку из-за съемки на смартфон нападения на здание ведомства. В ходе нее выявили и другие нарушения

Вечером 19 декабря 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы возле здания ФСБ на Лубянке. Один сотрудник ФСБ погиб на месте, второй скончался в больнице. Еще четыре человека, в том числе прохожий, были ранены. Стрелявшего убили.

После инцидента в ФСБ начали проверку, так как в сеть и СМИ попали видео с места ЧП, заснятые сотрудниками ведомства.

По предварительным результатам, о которых рассказал «Коммерсантъ», съемка велась из кабинета на четвертом этаже головного здания на Лубянке. Помещение относится к управлению «П» (контрразведывательное обеспечение борьбы с коррупцией в промышленной сфере) службы экономической безопасности. В кабинете находились восемь офицеров «среднего звена», которые отмечали День военной контрразведки (также на 20 декабря приходится День работника органов безопасности РФ, празднование которого, в том числе в Кремле с участием первых лиц государства, происходило 19-го, в день перестрелки — Юга.ру), при этом только один из них снимал перестрелку на смартфон.

Всех восьмерых вызвали в управление собственной безопасности, где они дали письменные и устные пояснения.

В ведомстве изданию сообщили, что проверка еще не завершена, но предполагается, что участники вечеринки нарушили сразу несколько приказов директора ФСБ. В частности, сотрудникам на объектах спецслужбы запрещено распитие спиртных напитков, использование мобильных телефонов, не прошедших специальную сертификацию и имеющих при этом фото- и видеокамеры, а также выход в интернет. Кроме того, наложен запрет на общение сотрудников с представителями СМИ без одобрения этого центром общественных связей.

Такие нарушения влекут выговор, подразумевающий лишение премии в течение года, или увольнение.