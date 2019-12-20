Скончался второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Краснодарский край, Вся Россия

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Второй раненый при стрельбе на Лубянке сотрудник ФСБ умер в больнице 20 декабря

Вечером 19 декабря мужчина открыл стрельбу в центре Москвы возле здания ФСБ. При стрельбе один сотрудник ФСБ погиб на месте. Еще пять человек, в том числе прохожий, получили ранения различной степени тяжести. Стрелявшего убили. 

Еще один пострадавший сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщили в пресс-службе СК РФ. На одном из видео с места ЧП видно, как нападавший стреляет в спины двух убегающих мужчин, оба они падают на асфальт.

В ведомстве также подтвердили личность стрелявшего — им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

Уголовное дело возбудили по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Стрельба ФСБ

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