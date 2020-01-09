В Крыму мануальщик сломал пациентке шею

В Керчи в январе следователи назначили проверку после того, как мануальный терапевт на приеме сломал женщине шею

Об инциденте 8 января сообщил паблик Mash во «ВКонтакте». Женщина обратилась в частную клинику с болями в шее. На приеме врач резко повернул голову пациентки в одну сторону, а затем в другую. По ее словам, движения сопровождались громким хрустом и сильной болью. При этом терапевт заверил клиентку, что все идет по плану.

Вечером женщине стало плохо, на следующий день она обратилась в другую клинику. Там пострадавшей провели компьютерную томографию и диагностировали перелом шеи.

Следком начал процессуальную проверку по факту травмирования, сообщили 9 января порталу Юга.ру в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

В конце декабря Юга.ру сообщали, что на Кубани задержали троих лжеврачей, которые лечили пациентов матрасами.