В Крыму мануальщик сломал пациентке шею
В Керчи в январе следователи назначили проверку после того, как мануальный терапевт на приеме сломал женщине шею
Об инциденте 8 января сообщил паблик Mash во «ВКонтакте». Женщина обратилась в частную клинику с болями в шее. На приеме врач резко повернул голову пациентки в одну сторону, а затем в другую. По ее словам, движения сопровождались громким хрустом и сильной болью. При этом терапевт заверил клиентку, что все идет по плану.
Вечером женщине стало плохо, на следующий день она обратилась в другую клинику. Там пострадавшей провели компьютерную томографию и диагностировали перелом шеи.
Следком начал процессуальную проверку по факту травмирования, сообщили 9 января порталу Юга.ру в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
В конце декабря Юга.ру сообщали, что на Кубани задержали троих лжеврачей, которые лечили пациентов матрасами.
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