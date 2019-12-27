На Кубани задержали троих лжеврачей, которые лечили пациентов матрасами

В МВД России 26 декабря сообщили о новых фигурантах уголовного дела, связанного с мошенничеством в сфере медицины в Краснодаре и Сочи

По данным следствия, псевдоврачи приглашали пациентов на бесплатную диагностику сосудов в медицинский центр и предлагали консультацию врача-флеболога. Во время нее сотрудники центра, как правило, без медицинского образования, использовали аппарат, который не был для этого предназначен.

Затем пациентов убеждали в том, что им требуется срочное лечение варикозного расширения вен. В качестве него предлагались матрасы, повязки и наполнители из микросфер. Приглашенные на прием люди, опасаясь за свою жизнь, соглашались на такую терапию, оформляли кредитные договоры и покупали комплекты у злоумышленников.