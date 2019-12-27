На Кубани задержали троих лжеврачей, которые лечили пациентов матрасами

Краснодарский край

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В МВД России 26 декабря сообщили о новых фигурантах уголовного дела, связанного с мошенничеством в сфере медицины в Краснодаре и Сочи

По данным следствия, псевдоврачи приглашали пациентов на бесплатную диагностику сосудов в медицинский центр и предлагали консультацию врача-флеболога. Во время нее сотрудники центра, как правило, без медицинского образования, использовали аппарат, который не был для этого предназначен.

Затем пациентов убеждали в том, что им требуется срочное лечение варикозного расширения вен. В качестве него предлагались матрасы, повязки и наполнители из микросфер. Приглашенные на прием люди, опасаясь за свою жизнь, соглашались на такую терапию, оформляли кредитные договоры и покупали комплекты у злоумышленников.

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В декабре 2018 года полицейские пресекли незаконную деятельность центров. Во время расследования допросили ряд ангиохирургов и флебологов. Они заключили, что лечение вен подушками и матрасами невозможно. Против лжеврачей возбудили уголовные дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (Организация и участие в преступном сообществе). Всего они обманули более 2 тыс. человек, общий ущерб превысил 50 млн рублей.

В рамках предварительного расследования задержали еще троих подозреваемых, сообщили в пресс-службе МВД России. По имеющейся информации, они обманули более 200 человек и причинили им ущерб на сумму около 18 млн рублей.

Краснодар Медицина Мошенничество Сочи

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