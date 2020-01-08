Скорая насмерть сбила ребенка на курорте в Карачаево-Черкесии
На курорте «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии автомобиль скорой помощи насмерть сбил девятилетнего мальчика
Инцидент произошел 6 января между поселками Архыз и Романтик, где находится горнолыжный курорт.
Водитель скорой сбил мальчика из Ставропольского края 2011 года рождения. По предварительным данным УГИБДД МВД по республике, мальчик находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Ребенок скончался на месте происшествия.
Выяснилось, что скорая доставляла в больницу пострадавшего с места другого ДТП, передает ТАСС.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.