Скорая насмерть сбила ребенка на курорте в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия

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На курорте «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии автомобиль скорой помощи насмерть сбил девятилетнего мальчика

Инцидент произошел 6 января между поселками Архыз и Романтик, где находится горнолыжный курорт.

Водитель скорой сбил мальчика из Ставропольского края 2011 года рождения. По предварительным данным УГИБДД МВД по республике, мальчик находился на проезжей части вне пешеходного перехода. Ребенок скончался на месте происшествия.

Выяснилось, что скорая доставляла в больницу пострадавшего с места другого ДТП, передает ТАСС

Дети ДТП

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