На Кубани ищут водителя, который снес дорожный знак, упал в лиман и оставил там свою машину

В районе Керченского пролива в Темрюкском районе Кубани иномарка врезалась в дорожный знак и опрокинулась в лиман

Инцидент произошел около 1:28 6 января на трассе Новороссийск — Керченский пролив у поселка Батарейка. Там в лимане обнаружили брошенную иномарку.

«Неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак с последующим опрокидыванием. После чего водитель скрылся с места ДТП», — сообщили в районном ОГИБДД.

Полиция ищет свидетелей происшествия. Тех, кто обладает информацией о ЧП, просят сообщить по номеру 8(918)323-44-10.