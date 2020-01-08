На Кубани ищут водителя, который снес дорожный знак, упал в лиман и оставил там свою машину
В районе Керченского пролива в Темрюкском районе Кубани иномарка врезалась в дорожный знак и опрокинулась в лиман
Инцидент произошел около 1:28 6 января на трассе Новороссийск — Керченский пролив у поселка Батарейка. Там в лимане обнаружили брошенную иномарку.
«Неустановленный водитель, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и допустил наезд на дорожный знак с последующим опрокидыванием. После чего водитель скрылся с места ДТП», — сообщили в районном ОГИБДД.
Полиция ищет свидетелей происшествия. Тех, кто обладает информацией о ЧП, просят сообщить по номеру 8(918)323-44-10.
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